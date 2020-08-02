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أخبار العالم

مستشار الأمن الوطني العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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أ ش أ
 تلقى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي، لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال مكتب الأعرجي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، استقبل السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف والملحق العسكري للسفارة الروسية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها العلاقات العراقية الروسية وأهمية تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن دور جمهورية روسيا الاتحادية في المنطقة".

وأضاف أن "السفير الروسي نقل رغبة حكومة بلاده في تطوير علاقاتها مع العراق في مجالات الأمن وغيرها، كما وجه دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي إلى مستشار الأمن الوطني لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية".
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