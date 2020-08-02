مستشار الأمن الوطني العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا

تلقى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي، لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية.





وقال مكتب الأعرجي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، استقبل السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف والملحق العسكري للسفارة الروسية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها العلاقات العراقية الروسية وأهمية تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن دور جمهورية روسيا الاتحادية في المنطقة".



