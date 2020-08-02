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فن

بدءا من الليلة.. عرض الموسم الثاني من مسلسل قصر عابدين

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:01 م
سرايا عابدين
سرايا عابدين
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محمد نبيـل
تبدأ قناة "MBC مصر" من اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً، عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين"، وسط المزيد من أجواء المؤامرات والصراعات من داخل قصر عابدين. 

ويستمر الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين"، في رصد الحياة الارستقراطية الراقية في مصر خلال القرن التاسع عشر، وفي الوقت ذاته يتطرّق إلى بعض القصص الدرامية المُستوحاه من جوانب من حياة الخديوي إسماعيل ومن حوله من نساء وأقرباء وعاملين في القصر. 

وتدور الأحداث حول زوجات وجواري الخديوي إسماعيل، ومؤامرات كل منهن سعيًا إلى تنصيب أولادهن على العرش والصراعات التي كانت تدور داخل القصر بين الجميع لنيل رضاه وسط أجواء من التنافس والتآمر والمكائد.


يُعد "سرايا عابدين" أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية، وهو من تأليف هبة مشاري، بطولة قصي خولي، يسرا، نور، نيللي كريم، صلاح عبدالله، كارمن لُبس، أنوشكا، ريم مصطفى، سوسن ارشيد، عبد الحكيم قطيفان، صفاء الطوخي، مجدي بدر، ميار الغيطي، منة عرفة، محمود البزاوي، يورجو شلهوب، بيتر سمعان، وآخرين... وأخرجه عمرو عرفة، وشادي أبو العيون السود.

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