بسبب ثمرة فاكهة.. تعذيب طفل بعد تقييده وضربه في الشرقية

تمكنت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الشرقية من إنقاذ طفل تعرض للضرب والتعذيب والتقييد من قِبل شخص وذلك بسبب أخذه ثمرة من المحاصيل المزروعة بالحقل المملوك لأبيه.





تلقت الوحدة بلاغا بتعرض طفل للتعذيب وعلى الفور تم التدخل من قبل وحدة حماية الطفل وتم تحرير محضر شرطة وتفويض محامى لمتابعة التحقيقات وتم عقد جلسات نفسية للطفل لإخراجه من الحالة النفسية السيئة بسبب الاعتداء عليه.





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فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذى تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضين للخطر وللنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان موجهًا باستقبال بلاغات الأطفال المعرضة للخطر والتعامل معها فورا وحلها للحفاظ علي الطفل وحمايته.





وأضاف أيمن الأمير العطار مدير مكتب حماية الطفل، أنه تم انعقاد الاجتماع الشهرى بتاريخ 22 / 7 /2020 لوحدات حماية الطفل بالمراكز والوحدة العامة بالمحافظة ومنسقى الجمعيات والجهات الشريكة وذلك للوقوف على المستجدات ومناقشة بلاغات الأطفال المعرضة للخطر.





وأشار مدير مكتب حماية الطفل إلى أنه استكمالًا مجموعة التدريبات التى تهدف لرفع كفاءة العاملين بمجال حماية الطفل بالمحافظة تم الانتهاء من تدريب وحدات حماية الطفل بالمحافظة والمراكز على مبادئ العمل الآمن مع الأطفال وذلك بدعم وإشراف فريق متميز من هيئه إنقاذ الطفولة ومنظمة اليونسيف وبالتنسيق مع المجلس القومى الطفولة والأمومة.