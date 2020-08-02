وزيرة الإعلام اللبنانية: اتخذنا قرارا بالغلق لمدة أسبوعين للحد من تفشي كورونا.. فيديو

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، إنه بعد فتح الطيران ببيروت ازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، لافتة إلى أن إقامة المناسبات أدت إلى زيادة إنتشار فيروس كورونا في البلاد مؤكدة أن أكثر من٥٠% من الحالات المصابة نتيجة الاختلاط.





وأضافت وزيرة الاعلام اللبنانية، خلال لقاء خاص مع فضائية اكسترا نيوز، أن تجربة لبنان في السيطرة على الوباء خلال فترة الحظر كانت جيدة جدًا ولكن كثرة المخالطة وزيادة عدد الفحوصات أدى إلى زيادة عدد الحالات المسجلة مرة أخرى حيث يتم فحص أكثر من ألفين تحليل وكشف لفيروس كورونا يوميا.





وتابعت أنه تم إغلاق تام لمدة أسبوعين كاملين في محاولة للحد من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن اللجنة الطبية هى التى ستحدد متى يتم الفتح مرة أخرى.



