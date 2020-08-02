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برلمان

إلغاء استمارة 6 والفصل بسبب الغياب .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد قبل مناقشته

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:41 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان

قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد جاهز للعرض على الجلسة العامة للبرلمان حيث إنه يتم مراجعة التقرير النهائي.

 

وأكد النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون من الوارد أن يتم مناقشته في البرلمان في أي توقيت لاسيما الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن دور الانعقاد الحالي أوشك على الإنتهاء، وقد يكون مدرجًا على جدول أعمال الجلسة العامة خلال الجلسات المتبقية.

 

ويستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي يعد اقتصادي اجتماعي، يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء.

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يأتي ذلك بعد أن أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتماد تقريرها النهائي عن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعد مراجعته نهائيًا، وبذلك ينتظر القانون النزول في الجلسة العامة للبرلمان، تمهيدًا لإقراراه نهائيًا، ثم تصديق الرئيس عليه، وإصدار اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، ليبدأ تفعيله رسميا.


أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد:

- إلغاء الفصل التعسفى المعروفة بـ«استمارة 6».

- عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى .

- إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا .

- يفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .

- اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية.

- حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. 

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