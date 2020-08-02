AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التموين: لا يوجد نقص بالسلع الغذائية في الأسواق.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال العميد، محمد لبيب، وكيل وزارة التموين بمديرية تموين القاهرة لشئون الرقابة، إن غرفة عمليات المديرية على اتصال مباشر مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومحافظة القاهرة لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم حول السلع التموينية أو المقررات أو البوتاجاز أو الوقود.

وأضاف لبيب، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك 4 حملات يومية على مستوى القاهرة، لتغطية أي نقص في أي مواد أو سلع.

وأكد وكيل وزارة التموين بمديرية تموين القاهرة لشئون الرقابة، أن هناك توافر لكافة السلع ولا يوجد أي نقص بأي سلعة بالأسواق، والمخالفات التي تم رصدها خلال فترة العيد هي المعتادة وتكاد لا تذكر، مشددًا على أنهم لم يتلقوا أي شكوى حول نقص أي سلعة، مناشدًا المواطنين بالتواصل على 27420025، و27420037 للإبلاغ عن أي شكوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لضبط الأسواق.. تحرير ٧٣٦ محضرا متنوعا فى حملات تفتيشية بالشرقية

فى حملات على الأسواق والمخابز.. ضبط ٨٦ مخالفة تموينية بالدقهلية

تحرير ١٥٥٢ محضرا تموينيا وضبط ٢٢٦٦ كرتونة زيت فى حملات تفتيشية بالشرقية

ترشيحاتنا

قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

4 لاعبين خارج حسابات فايلر في مسابقة الدوري

في ذكرى ميلاده.. إطلالات جعلت رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية

شاهد.. روبي في جلسة تصوير على البحر

تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب تزايد حالات كورونا

في ليلة العيد.. عميل يقتل حارس أمن سعودي بسبب الكمامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد

دراسة جديدة: فيروس كورونا يسبب جلطات دموية مميتة عند الحوامل

في ليلة العيد.. عميل يقتل حارس أمن سعودي بسبب الكمامة