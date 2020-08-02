التموين: لا يوجد نقص بالسلع الغذائية في الأسواق.. فيديو

قال العميد، محمد لبيب، وكيل وزارة محمد لبيب، وكيل وزارة التموين بمديرية تموين القاهرة لشئون الرقابة، إن غرفة عمليات المديرية على اتصال مباشر مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومحافظة القاهرة لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم حول السلع التموينية أو المقررات أو البوتاجاز أو الوقود.





وأضاف لبيب، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك 4 حملات يومية على مستوى القاهرة، لتغطية أي نقص في أي مواد أو سلع.



