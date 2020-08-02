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منوعات

نشرة السوشيال ميديا.. ليلى أمير كرارة تحتفل بعيد ميلادها.. وكنزى عمرو دياب تخطف الأنظار

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

تسود حالة من الهدوء التام في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بجميع شوارع محافظة القاهرة والجيزة، مثل منطقة وسط البلد وكورنيش النيل وكوبري قصر النيل، وكذلك منطقة حديقة الحيوان.

نشر عمرو منسى المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، صورة بصحبة الفنان عمرو دياب من خلال إجازتهما الصيفية على أحد الشواطئ وذلك من خلال خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". 

نشرت كنزى ابنة النجم عمرو دياب  عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " مجموعة صور جديدة. 
وظهرت كنزى فى الصور برفقة عدد من أصدقائها أمام شاطئ البحر. 

احتفل الفنان أمير كرارة  بعيد ميلاد ابنته ليلى من خلال نشر صور لهما عبر خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 
وكتب أمير كرارة على الصورة: "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبة قلبى".

شارك الفنان أحمد سعد , جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مجموعة صور له من الإسكندرية. 
كتب أحمد سعد على الصور " بحب اسكندريه قد الكوره الارضيه💦 ".


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