من إسكندرية.. شاهد أحمد سعد يشارك جمهوره بصور جديدة

كتب أحمد سعد على الصور " بحب اسكندريه قد الكوره الارضيه💦 ".

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وعلى الجانب الآخر, تصدر أحمد سعد وحسن شاكوش قائمة التريند على يوتيوب، بـالدويتو الجديد "100حساب".





وطرحت شركة "مزيكا"، الدويتو قبل 24ساعة على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، واحتل المرتبة الثانية في مصر وفى بعض الدول العربية منها ليبيا والإمارات والكويت.









أغنية "100حساب" أحدث مفاجأة فنية، تجمع لأول مرة بين المطرب أحمد سعد والمطرب حسن شاكوش من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.



