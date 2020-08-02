برلماني: محاولات إضعاف قوة الدولة فشلت.. ونعول على تماسك الجبهة الداخلية

قال النائب فايز ابو خضرة عضو مجلس النواب ، ان الشعب و نواب البرلمان يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من اجراءات لحماية الامن القومي المصري.





و اضاف النائب، في تصريحات خاصة ان الدولة المصرية ومؤسساتها تدير التحديات التي تواجهها الدولة بحكمة شديدة .





و اوضح عضو مجلس النواب: "نؤيد كافة التحركات التى تتخذها الدولة و نثق فيما تتخذه من خطوات و نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لمواجهة اي مشكلة تواجه الدولة مستطردا " ولدينا ثقة كاملة في قواتنا المسلحة المصرية .





وقال النائب فايز ابو خضرة ان الدولة المصرية تسير في مسارين الاول يقوم على تحقيق التنمية و استكمال خطوات البناء و الثاني يقوم على مواجهة التحديات و حماية الامن القومي لافتا الى حرص الدولة على توطين الصناعة و استكمال المشروعات القومية الكبيرة التي تستوعب عدد كبير من العمالة و تساهم في بناء الدولة في كافة المجالات





وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه على الجميع أن يشارك في البناء و أن يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة، لافتا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن: "البلاد بتتهد من الداخل و ليس من الخارج".





واستطرد النائب أبو خضرة: "فعلا البلاد تهدم من الداخل فالعدو الخارجي نعلمه انا الداخلي و الذي يبث الشائعات الفوضى و الاكاذيب يحتاج ان نواجهه مواجهة قوية وحاسمة





و حذّر عضو مجلس النواب في ذات التوقيت من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و غيرها من منصات ترويج الشائعات ضد الدولة و التى تسعى تضعف قوة الدولة و تماسكها، مضيفا: "نعول على قوتنا و تماسكنا و تماسك الجبهة الداخلية".



