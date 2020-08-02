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برلمان

برلماني: محاولات إضعاف قوة الدولة فشلت.. ونعول على تماسك الجبهة الداخلية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:17 م
النائب فايز أبو خضرة
النائب فايز أبو خضرة
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فريدة محمد
قال النائب فايز ابو خضرة عضو مجلس النواب ، ان الشعب و نواب البرلمان يقفون صفا واحدا  خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من اجراءات لحماية الامن القومي المصري.

 و اضاف النائب، في تصريحات خاصة ان الدولة المصرية ومؤسساتها تدير التحديات التي تواجهها الدولة بحكمة شديدة .

و اوضح عضو مجلس النواب: "نؤيد كافة التحركات التى تتخذها الدولة و نثق فيما تتخذه   من خطوات و نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لمواجهة  اي مشكلة تواجه الدولة مستطردا " ولدينا ثقة كاملة  في  قواتنا المسلحة المصرية . 

وقال النائب فايز ابو خضرة  ان الدولة المصرية تسير في مسارين الاول يقوم على تحقيق  التنمية و استكمال خطوات البناء و الثاني يقوم على مواجهة التحديات و حماية الامن القومي  لافتا الى حرص الدولة على توطين الصناعة و استكمال المشروعات القومية الكبيرة التي تستوعب عدد كبير من العمالة و تساهم في بناء الدولة في كافة المجالات

وأشار  عضو مجلس النواب إلى أنه على الجميع أن يشارك في البناء و أن يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة، لافتا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن: "البلاد بتتهد من الداخل و ليس من  الخارج".

واستطرد النائب أبو خضرة: "فعلا البلاد تهدم  من الداخل فالعدو الخارجي نعلمه انا الداخلي و الذي يبث  الشائعات الفوضى  و الاكاذيب يحتاج ان نواجهه مواجهة قوية وحاسمة  

و حذّر عضو مجلس النواب في ذات التوقيت من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك  و غيرها من منصات ترويج الشائعات ضد الدولة و التى تسعى تضعف  قوة الدولة و تماسكها، مضيفا: "نعول على قوتنا و تماسكنا و تماسك الجبهة الداخلية".

و حول ملف سد النهضة قال النائب فايز ابو خضرة "  ملف  سد النهضة في أيد امينة لن تخذلنا و لدينا رئيس لديه أوراق التفاوض و لدينا جيش  رشيد و الدولة المصرية لا تريد الدخول في أى  مهاترات لا تحقق مصلحة الدولة المصرية .
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