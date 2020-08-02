الفلبين تسجل 5032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا







ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مسئولي الصحة بالفلبين قولهم "إن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في الفلبين بلغ ألفين و59 حالة وفاة".



