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أخبار العالم

الفلبين تسجل 5032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مسئولو الصحة في الفلبين تسجيل 5 آلاف و32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 103 آلاف و185 حالة.


ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مسئولي الصحة بالفلبين قولهم "إن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في الفلبين بلغ ألفين و59 حالة وفاة".


وبحسب إحصائيات جامعة هوبكنز الأمريكية البحثية، فإن الفلبين لديها ثاني أكبر عدد من الحالات المصابة في جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا. 
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