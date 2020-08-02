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رياضة

لاعب العين الإماراتي يعلن إصابته بكورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن كايو كانيدو لاعب نادي العين ومنتخب الإمارات عن إصابته بوباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” منذ 17 يومًا وخضوعه للعزل الصحي.

وكتب كايو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"لقد تم عزلي منذ 17 يومًا لأنني أصبت بـ(كوفيد – 19) أريد فقط أن أجعل جميع معجبيني وأصدقائي يعرفون أنني أشعر بشعور رائع".

وأضاف: "أشعر بصحة جيدة ومستعد للعودة، قمت ببعض الإختبارات الجديدة والآن علي أن أنتظر النتائج السلبية لتظهر من أجل أن أعود مع العين والمنتخب شكرًا لكم!".

وكان الكولومبي خورخي بينتو مدرب منتخب الإمارات استبعد لاعب العين كايو كانيدو من قائمة “الأبيض” استعدادًا للمعسكر الخارجي الذي سيقام في صربيا الأربعاء المقبل تحضيرًا للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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