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أخبار العالم

ألمانيا: إصابة 45 شرطيا خلال فض مظاهرة ضد القيود المفروضة بسبب كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين، اليوم /الأحد/، إصابة نحو 45 من أفرادها خلال فض مظاهرة احتجاجية على القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) أنه تم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى؛ حيث أصيبوا خلال فضهم للتظاهرات التي وقعت أمس /السبت/ وشارك فيها نحو 20 ألف متظاهر.. مشيرة إلى أنه تم اعتقال أكثر من 130 متظاهرا بسبب تهم تضمنت رفع شعارات مخالفة للدستور وتعكير السلم العام. 
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت أنها قامت بنشر 100ر1 ضابط لمراقبة التظاهرات التي جابت شوارع برلين وفضها.

ومن ناحية أخرى، تعرضت التظاهرات لانتقادات واسعة بسبب عدم ارتداء المتظاهرين الكمامات الوقائية وعدم مراعاتهم لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال عمدة برلين ميشائيل مولر "إن المتظاهرين لم يراعوا حقيقة وباء كورونا؛ وبالتالي عرضوا حياة الآخرين للخطر، بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات في ألمانيا حاليا، لافتا إلى أنه لم يكتشف بعد علاج أو لقاح مؤثر للقضاء على فيروس كورونا، ومن ثم فإن الجائحة لم تنته بعد"
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