مشهد مهيب لتأدية الحجاج طواف الوداع في ختام المناسك لهذا العام

كما أعلنت الصحة السعودية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، حتى هذه اللحظة، في المشاعر المقدسة.









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وأبلغت السعودية عن 2533 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 240081 حالة.









في المقابل، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 278835 حالة .







