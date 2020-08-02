مشهد مهيب لتأدية الحجاج طواف الوداع في ختام المناسك لهذا العام

عرضت قناة الحدث تقريرا بالفيديو يوضح مغادرة حجاج بيت الله الحرام، بعد قيامهم بأداء مناسك الحج.. وظهر فى الفيديو طواف الوداع من قبل الحجاج في ختام المناسك لهذا العام الاستثنائي.وظهر فى الفيديو التزام الحجاج بالاجراءات الاحترازية والتباعد.وسجلت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، 1357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أعلنت الصحة السعودية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، حتى هذه اللحظة، في المشاعر المقدسة.اقرأ أيضا:روسيا تعلن بشرى سارة بشأن تطعيم كوروناوأبلغت السعودية عن 2533 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 240081 حالة.في المقابل، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 278835 حالة .وسجلت المملكة 30 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2917 حالة.