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تكنولوجيا

احذرها.. 3 مخاطر حقيقية تواجهك عند استخدام التصفح الخفي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:00 م
3 مخاطر حقيقية تواجهك
3 مخاطر حقيقية تواجهك عند استخدام التصفح الخفي
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ندى على
يلجأ العديد من المستخدمين عند البحث عن أشياء معينة إلى تجربة التصفح الخفى أو Incognito Mode ، ظنا منهم أنه سيساعد في حمايتهم وحماية بيانات البحث الذي يقومون به، ورغم أنه مفيد في بعض الأوقات ويحفظ خصوصية المستخدمين إلا أنه ينطوي على عدد من المخاطر. 

وبحسب مجلة  WIRED الأمريكية فإن أى متصفح يتم استخدامه سواء متصفح كروم من جوجل أو إيدج من مايكروسوفت أو فايرفوكس Firefox من موزيلا أو حتى سفاري من آبل فإنه يحمل نفس المخاطر ويعرض خصوصية المستخدمين للخطر أحيانا بشكل أكبر من التصفح الطبيعى، وهناك 3 مخاطر أساسية يجب أن يعرفها معظم المستخدمون للتصفح الخفى: 


1- اختراق بيانات المستخدمين أثناء الهجمات الإلكترونية
 
وهناك اعتقاد خاطئ شائع عن أن التصفح المتخفي يحمي جهاز الكمبيوتر الخاص أو الهاتف الذكى من البرامج الضارة والفيروسات، عند استخدامه، حيث لا يوفر وضع التصفح المتخفي أي إجراءات حماية أمنية إضافية، إلا إنه  يمكن تثبيت برامج ضارة من خلال المتصفح. 

2- معرفة الموقع الجغرافى الفعلى للمستخدمين 

يعتقد معظم المستخدمين أنه باستخدام التصفح الخفي أو Incognito Mode لا يمكن التعرف على الموقع الجغرافى الفعلى لهم، وأنهم في أمان، إلا أن ذلك ليس صحيح، فمن السهل جدا من قبل الهاكرز أو حتى المعلنين أو أى شخص آخر ببعض الثغرات البسيطة معرفة موقعك الحالى وتحديده بكل سهولة. 

3- المعلنون يعرفون من أنت
عندما تفتح علامة تبويب متصفح التصفح المتخفي ، يعرض متصفح كروم  Chrome أو أى متصفح آخر رسالة وهى:  "الآن يمكنك التصفح بشكل خاص، ولكن الحقيقة هي أن وضع المتصفح الخفي أو Incognito Mode لا يوفر أي حماية على الإطلاق من مشغلي مواقع الويب والمعلنين، حيث سيتم حفظ أي شيء تبحث عنه في ملفك الشخصي في Google جوجل، كما ستستمر العديد من برامج تتبع الإعلانات في مراقبتك وتتبعك عبر الويب. 

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