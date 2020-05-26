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تكنولوجيا

أفضل 8 محركات بحث في 2020 لحماية خصوصيتك في زمن الكورونا.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:18 ص
أفضل 8 محركات بحث
أفضل 8 محركات بحث في 2020
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ندى على
تعد محركات البحث الجيدة هى أكبر عامل من عوام الأمان على الإنترنت،  حيث يعتبر العام الحالى 2020 هو عام فاصل في استخدام الإنترنت، فمنذ تفشى فيروس كورنا، والعالم كله يعتمد على الإنترنت بشكل أساسى في كل شئ؛ في العمل، وتلقى المحاضرات، والتواصل بالفيديو بسبب التباعد الاجتماعى، ولذلك يتحتم علينا، استخدام محركات بحث جيدة تحفظ خصوصيتنا، وتحافظ على أسرارنا حتى لا نكون عرضة للاختراق في أى وقت. 

Browsers and Search Engines: What is the Difference

ومحركات البحث ليست فقط للبحث عن الأشياء التى لا نعرفها ولكن يلجأ العديد من مستخدمى الإنترنت إلى حفظ كلمات سر بعض المواقع التى يدخلون عليها على محركات البحث وبالأخص محرك البحث Chrome، وذلك لتفادي نسيانها.


وفي وقت سابق من العام الماضى أثار المدير التنفيذى لتويتر، جاك دوروسي، قضية محركات البحث وعلاقتها بالخصوصية، حيث أعلن أن محرك البحث هو أهم خطوة للحفاظ على سرية البيانات الشخصية، كما فاجئ الجميع بعدم استخدامه محرك البحث الأشهر فى العالم  Chrome

وإليك أفضل محركات بحث يمكن الوثوق بها في الحفاظ على خصوصيتك ومعلوماتك، واستخدامها عند البحث : 

1- محرك البحث  DuckDuckGo 

DuckDuckGo محرك البحث الذي لا يتتبعك - تقرير

ويعتبر محرك البحث DuckDuckGo من أفضل المحركات المتعلقة بالخصوصية، ووصل تحميل محرك البحث DuckDuckGo إلى 20 مليون تحميل في 2019، فيما وصل عدد تحميله الآن من قبل المستخدمين إلى أكثر من 100 ألف تحميل في اليوم الواحد. 

وكان جاك دوروسي، المؤسسس والمدير التنفيذى لموقع تويتر، قد قال إنه يحب أن يستخدم محرك DuckDuckGo ، وإنه أصبح محرك البحث الرئيسي بالنسبة له منذ فترة الآن وهذا التطبيق أفضل كثيرا من التطيقات الأخرى مثل جوجل.

2- محرك البحث  Ecosia

Ecosia's tree counter just got faster

ويعد محرك بحث Ecosia محرك  فريد يستخدم أرباحه في زراعة الأشجار، وتحتوي الصفحة الرئيسية به على عداد مباشر يوضح عدد الأشجار التي قام المستخدمون بزراعتها، والميزة الأهم به أن جميع عمليات البحث مشفرة ولا تباع للمعلنين. 

3- محرك البحث  SeaMonkey 

Download Portable SeaMonkey 2.53.2 /2.58a1 Nightly

ومحرك البحث SeaMonkey لا يعتبر من المحركات المشهورة مثل Google Chrome وFirefox ويتميز باحتوائه على خاصيات مثل الإيميل و أدوات لتحرير HTML و الشات و أدوات لتطوير الويب.

4- محرك البحث Vivaldi  

ويوفر محرك البحث  Vivaldi أفضل خيار لمستخدمى شبكة الإنترنت الذين يقومون بالبحث على شئ متشعب ويحتاجون إلى فتح نوافذ عديدة ويقوم المحرك بتنظيم عملية فتح النوافذ الكثيرة حتى لا يتوه المستخدم بين كل النوافذ المفتوحة.  

5- محرك البحث  Firefox 

Firefox - Protect your life online with privacy-first products

محرك البحث  Firefox هو ثانى أشهر محرك عالميا بعد Google Chrome، ويعتبر أفضل محرك بحث للباحثين عن الخصوصية حيث أثبت منذ عام 2014 أنه يعطى أهمية كبيرة لخصوصية المستخدمين.

6- محرك البحث  Opera 

Ways to Protect Your Privacy Using Opera Browser Tools

ويحتوي محرك البحث Opera على خصائص عديدة ومتنوعة منها أن نسخته الجديدة Reborn 3 تربطك مباشرة ببعض التطبيقات مثل فيسبوك و ماسنجر، كما أنه يمكنك من رؤية سجل البحث أو الصفحات المتعلقة ببحثك، ويعتبر Opera محرك يحتوى على نسبة أمان عالية، كما أنه به VPN مجانية وهى شبكة افتراضية خاصة. ويتمتع المحرك بعدة خصائص أخرى حيث أن المحرك له محرك آخر مخصوص للهواتف ويتميز بأنه سريع في عملية البحث كما انه أكثر سهولة من المحركات الأخرى التى يتم استخدامها على الهواتف.

7- محرك البحث Bing

الإعلان على محرك بحث Bing | دليل شامل 2019 - مدونة زوار

ومحرك البحث Bing ينافس جوجل، ويقدم نتائج بحث عالية الدقة، وعدد قليل من الإعلانات، ويمكنك تسجيل الدخول به بواسطة حساب مايكروسوفت. 

8- محرك البحث Yahoo

Yahoo Prepares to Sell Alibaba Stake (Report) | Hollywood Reporter

وتعمل الصفحة الرئيسية لمحرك بحث Yahoo كمحور للأخبار والمواضيع المهمة والشائعة، بالإضافة إلى أنه يمكنك من إنشاء حساب على بريد "Yahoo Mail".

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