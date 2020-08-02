النصف الثاني من العام الدراسي الماضي.. "حماية المستهلك" يبحث استعادة مصروفات باص المدرسة

كشف الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستعادة أولياء الأمور مصروفات الباص الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الماضي.









ولفت الدكتور أحمد سمير في تصريحات لـ صدى البلد الى أن الشكاوى المتعلقة بالمصروفات المدرسية أو مصروفات الباص المبالغ فيها وغير المبررة يحق لأولياء الأمور التوجه بشكوى لجهاز حماية المستهلك ضد المدرسة ويقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لحل الشكوى كونها المعنية في المقام الأول بالمدارس.









وعن مصروفات الباص الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والتي لم يستفد بها الطالب حيث اتخذت الدراسة أشكالا متعددة عبر شبكة الإنترنت أوضح سمير أنه يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لرد جزء من مصروفات الباص لأولياء الأمور.









وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تلقى شكاوى من أولياء أمور حول مصروفات أتوبيسات المدارس خلال العام الماضي وجزء خاص بشكاوى مصروفات المدارس.









وأوضح سمير، أن هناك عقوبات جاهزة لعدم تنفيذ القانون ولكن تظل وزارة التربية والتعليم صاحبة الرأي الفني والتشغيلي لمنظومة مصاريف المدارس الخاصة.









يتيح جهاز حماية المستهلك تلقي شكاوى أولياء الأمور فيما يخص مصروفات المدارس ومصروفات اتوبيس المدرسة حيث يقوم الجهاز بتلقي شكاوى أولياء الأمور وبحث حلها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.









ويستعرض صدى البلد طرق تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك عبر وسائل الاتصال المختلفة عبر الخط الساخن أو رقم الواتساب أو الموقع الإلكتروني:









1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).









2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170









3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.









4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.









5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.









6- خدمة المواطن رقيب عن طريق واتس آب على رقم 01281661880.









7- تطبيق المحمول على جوجل ستورز وأبل ستورز.