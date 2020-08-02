الإمارات تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50%

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، اليوم الأحد، عن رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% اعتبارًا من غد الأثنين.
وكانت الإمارات قررت في وقت سابق تعديل التوقيت بين الآذان والإقامة لجميع الصلوات إلى 10 دقائق ماعدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق.
وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في إحاطة إعلامية سابقة، أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة (مترين) بالإضافة الى الاستمرار على جميع الاجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقًا.
وأضاف الظاهري، أنه سيتم تعديل التوقيت بين الأذان والاقامة الى 10 دقائق لجميع الصلوات ما عدا صلاة المغرب ستكون 5 دقائق، ابتداءً من غد الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020.