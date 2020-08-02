الإمارات تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50%

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، اليوم الأحد، عن رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% اعتبارًا من غد الأثنين.





وكانت الإمارات قررت في وقت سابق تعديل التوقيت بين الآذان والإقامة لجميع الصلوات إلى 10 دقائق ماعدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق.



