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أخبار العالم

حالة واحدة لدخول مواطني الدول المحظورة الكويت

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:36 م
الطيران المدني الكويتي
الطيران المدني الكويتي
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محمود نوفل
كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عن حالة واحدة لدخول الدول الــ 31 المحظورين من دخول الكويت وهو عن طريق الطيران ترانزيت والنزول في إحدى الدول الغير محظورة  والمكوث في الدولة التي نزل بها المسافر لمدة 14 يوما.

ووفق ما ذكرته صحيفة القبس فقد شددت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على ضرورة إجراء المسافر خلال 72 بعد إنقضاء الــ 14 يوما بإجراء فحص " البي سي ار" قبل الإنطلاق إلى الأراضي الكويتية.

جدير بالذكر ان إدارة الطيران المدني الكويتي قد أعلنت في وقت سابق عن حظر الطيران التجاري من 31 وجهة، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة.

وضمت القائمة التي أعلنتها الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي " مصر ولبنان والعراق وسوريا وإسبانيا وغيرها من دول العالم .

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