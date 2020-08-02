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فن

"من غير مجاملة" لـ أحمد جمال تحصد 750 ألف مشاهدة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:15 م
أحمد جمال - من غير
أحمد جمال - من غير مجاملة
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سعيد فراج
حققت أغنية «من غير مجاملة» للمطرب أحمد جمال، 750 ألف مشاهدة بعد طرحها أمس السبت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 


الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق وديچيتال ماستر أمير محروس وتم التسجيل باستوديو الرسالة مهندس الصوت أحمد جودة.. وتعتمد الأغنية على الرتم المقسوم الذى تصاحبه حالة من البهجة والفرح تتناسب مع الأجواء الصيفية.


أغنية "من غير مجاملة" يقول مطلعها: 

من غير مجاملة دي شبه كاملة .. وبجد عاملة زي الخيال

نسيتني اسمي وبشكل رسمي .. سلمت قلبي من غير فصال

ضحكتها تخبل وبجد تهبل .. من نظرة منها يالا السلام

أصل المحبة ملهاش أطبا .. وانا حالتي صعبة مابقتش أنام

ودي حاجة نادرة مافيش كلام.

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