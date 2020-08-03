ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهايته

أسدل الستار على الدوري الايطالي موسم 2019-2020، اليوم الأحد، بعد خوض مباريات الجولة 38 والأخيرة.









ونجح تشيرو إيموبيلي في التتويج هدافًا للموسم الحالي برصيد 36 هدفًا، وكذلك توج بالحذاء الذهبي، متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ (34 هدفًا).









ترتيب هدافي الدوري الإيطالي النهائي لموسم 2019-2020









تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 36 هدفًا.





كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 31 هدفًا.





روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 23 هدفًا.





فرانشيكو كابوتو، ساسولو، 21 هدفًا.





لوريس مورييل، أتالانتا، 18 هدفًا.





جواو بيدرو، كالياري، 18 هدفًا.



