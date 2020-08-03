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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على أهداف لحماس بغزة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شن غارات على أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذائف. 

وكان  المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن عن إحباط قوات الاحتلال محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.

وأكد أدرعي في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "أحبطت قوات الجيش قبل قليل محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا".

وأضاف: "رصدت قوة خاصة خلية مخربين تزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياح الحدودي"، لافتا إلى أن تلك القوة بجانب طائرة عسكرية فتحت نيرانها نحو الخلية المكونة من ٤ أشخاص وأصابتهم، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وأشار: "تبقى قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات. 

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