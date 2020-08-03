جيرارد يرفض دعوة لحضور الاحتفال بلقب الدوري مع لاعبي ليفربول

أكد ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق، عن تلقيه دعوة لحضور التتويج بالدوري الإنجليزي مع لاعبي الفريق داخل ملعب "الأنفيلد" معقل فريق الريدز.
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار: "تمت دعوتي لأكون بالقرب من اللاعبين وأن أكون معهم، لكني رأيت أن التصرف الصحيح هو بقائي في المنزل مع عائلتي، وأن أترك اللاعبين يحتفلون ويستمتعون".
وأكمل: "كنت في المنزل وشاهدت التتويج عبر التلفاز المشهد كان رائعا، لم يكن هناك منزل سعيد في فورمبي بمدينة في ميرسيسايد أكثر من منزلنا".
وكشف ليفربول عن قميصه الأول الأحمر الأساسي للموسم الجديد من انتاج وتصميم شركة نايكي الأمريكية الشهيرة في أول تعاون بين بطل إنجلتراوالشركة الأمريكية.
وتعاقد ليفربول مع نايكي بداية من الموسم القادم ولمدة 4 سنوات، حيث تأخر الإعلان عن القمصان الجديدة لبداية شهر أغسطس حتى ينتهي عقد الريدز مع الشركة الراعية السابقة نيو بالانس.
وصممت شركة نايكي قميصًا جديدًا لليفربول يمتاز بالهدوء ولديه شكل رقبي جديد، حيث لم ينال إعجاب جميع جماهير الريدز في أول تعاون مع الشركة الأمريكية.