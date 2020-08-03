جيرارد يرفض دعوة لحضور الاحتفال بلقب الدوري مع لاعبي ليفربول

أكد ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق، عن تلقيه دعوة لحضور التتويج بالدوري الإنجليزي مع لاعبي الفريق داخل ملعب "الأنفيلد" معقل فريق الريدز.





وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار: "تمت دعوتي لأكون بالقرب من اللاعبين وأن أكون معهم، لكني رأيت أن التصرف الصحيح هو بقائي في المنزل مع عائلتي، وأن أترك اللاعبين يحتفلون ويستمتعون".



