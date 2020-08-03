AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رسميا.. الكنائس تفتح أبوابها للصلاة بعد إغلاقها بسبب كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:01 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
فتحت الكنائس القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين، أبوابها أمام المصلين لحضور القداسات بعد قرار إغلاقها في 21 مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا وللحد من انتشاره بين المواطنين. 

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  ترتيبات الفتح التدريجي للكنائس، والمقرر لها اليوم، بعد غلق استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

أقرأ أيضا .. 

وقالت الكنيسة في بيان لها، "نشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضافت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، في بيان لها: "بناءً على تناقص أعداد الإصابة تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من يوم الاثنين ٣ أغسطس الجاري، بما لا يزيد على فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية".

وتابعت: "يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات".

ومن المقرر أن يستمر تعليق خدمة مدارس الأحد وجميع الاجتماعات والأنشطة الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الإيبارشيات بلا استثناء، ويسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكنيسة تعلن إجراءات الفتح التدريجية اعتبارا من الإثنين المقبل

بعد إعلان الفتح التدريجي الاثنين.. ننشر إجراءات الكنيسة الوقائية ضد كورونا

دير الشهيدة دميانة بـ بلقاس يستقبل الزائرين غدا

البابا تواضروس: الرحمة هي أداة الوصول إلى السماء

ترشيحاتنا

لن يزول لسنوات.. الصحة العالمية تكشف أسرارًا جديدة عن كورونا

الرئيس الأمريكي يمنح تيك توك مهلة 45 يوما لإتمام البيع

حكم من نسى وبدأ سورة التوبة والبسملة

للمسافرين.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية

مصر دي ولا أوروبا.. 40 صورة ترصد جمال ميدان التحرير بعد تطويره

محمد عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي تمهيدا لمغادرة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

85 ألف دولار سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير

مصر دي ولا أوروبا.. 40 صورة ترصد جمال ميدان التحرير بعد تطويره

ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها