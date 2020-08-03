رسميا.. الكنائس تفتح أبوابها للصلاة بعد إغلاقها بسبب كورونا

فتحت الكنائس القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين، أبوابها أمام المصلين لحضور القداسات بعد قرار إغلاقها في 21 مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا وللحد من انتشاره بين المواطنين.





وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات الفتح التدريجي للكنائس، والمقرر لها اليوم، بعد غلق استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.





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وقالت الكنيسة في بيان لها، "نشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين".





وأضافت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، في بيان لها: "بناءً على تناقص أعداد الإصابة تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من يوم الاثنين ٣ أغسطس الجاري، بما لا يزيد على فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية".





وتابعت: "يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات".





ومن المقرر أن يستمر تعليق خدمة مدارس الأحد وجميع الاجتماعات والأنشطة الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الإيبارشيات بلا استثناء، ويسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.



