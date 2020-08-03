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بريطانيا تعتمد اختبارا لفحص فيروس كورونا تظهر نتائجه خلال 90 دقيقة فقط.. فيديو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:36 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة والعلوم الحيوية بجامعة نوتنجهام في بريطانيا، إنه تم الإعلان عن نوعين جديدين من الاختبارات لتشخيص فيروس كورونا المستجد سوف يتسببان في تغيير كبير بالكشف عن فيروس كورونا في مدة قصيرة.

وأضاف ياسر الشربيني في مداخلة هاتفية علي قناة " دي إم سي"، أن الحكومة البريطانية تسعى لتقليل مدة التشخيص للتعرف على إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا .

وأوضح ياسر الشربيني أنه تم اعتماد اختبار أساسي لفحص فيروس كورونا وسيتم توزيعه في اغلب المستشفيات وهو يعتمد على تكنولوجيا معينة ويؤخذ عن طريق اللعاب ويتم إجراء الاختبار وتظهر النتائج  خلال 90 دقيقة فقط.

وأكمل ياسر الشربيني: " بريطانيا عملت على تقليل مدة ظهور نتائج الاختبار باستخدام عينة واحدة فقط عن طريق اللعاب المصاب أو المريض ".

ولفت ياسر الشربيني إلى أن العالم في حاجة إلى اختبارات توفر نتيجة سريعة لتحليل كورونا ووجود اختبارات تظهر النتائج في 90 دقيقة سيساهم في إجراء عدد كبير من التحاليل في وقت قصير.
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