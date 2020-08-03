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أخبار العالم

الشهر المقبل .. بريطانيا تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، أنها توصلت لاتفاق شراكة مع "ووكهارت" للتكنولوجيا لتسريع إنتاج لقاح كورونا في 18 شهرا.

وأوضحت المملكة المتحدة أن عملية انتاج لقاح كورونا مع "ووكهارت" ستبدأ الشهر المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن 3 شركات روسية ستبدأ الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد "كوفيد-19"، في سبتمبر المقبل. 

وقال الوزير، إن اللقاح المذكور من تصميم مركز "جيمالي" الروسي للبحوث الوبائية والميكروبيولوجية، ومشيرا إلى أن المركز سيبدأ الإنتاج التجاري مع ثلاث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل"، بحسب "روسيا اليوم".

وأعرب مانتوروف، عن أمله في أن يبدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر، مضيفا أن "الشركات تستعد الآن للإنتاج، ويجري تحضير المعدات والعملية التكنولوجية". 

وأضاف: "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهريًا، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد شركات الإنتاج إلى عدة ملايين". 
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