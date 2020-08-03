شكل مختلف ومذاق شهي .. موزة ضاني على الطريقة اليونانية

تعد الموزة من أشهر أجزاء الخروف التى يتم استخدامها فى العديد من الأطباق المتنوعة مثل الفتة وصوانى الفرن.







ونقدم اليوم الموزة بشكل مختلف عن الأصناف الشرقية وفى نفس الوقت بمذاق شهى.

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خطوات عمل موزة ضانى على الطريقة اليونانية بخطوات الشيف هشام البنا مقدم برنامج عالم لذيذ جدا على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير موزة ضانى على الطريقة اليونانية

2 موزة ضانى نفس الحجم

روزمارى طازج

زعتر طازج

بابريكا

زيت زيتون

ملح فلفل أبيض

خطوات عمل موزة ضانى على الطريقة اليونانية

* أزيلى العظام الزائدة من الموزة وأفصلى من الأسفل اللحم عن العظم تبلى الموزة بالملح والفلفل الأبيض والبابريكا





* شوحى الموزة فى الزيت على النار من جميع الجهات غطيها بورق ألومنيوم مع وجود فتحة ليتصاعد البخار





* ضعى الموزة فى الفرن لمدة 40 قيقة أو حتى تمام النضج



