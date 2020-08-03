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أخبار العالم

بين أعلى المعدلات عالميا .. الإمارات: نسبة الشفاء من كورونا وصلت لـ 90%

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:18 م
الإمارات: نسبة الشفاء
الإمارات: نسبة الشفاء من كورونا وصلت لـ 90%
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن وصول نسبة الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 90%، والتي تعد من النسب الأعلى عالميًا.

ووفقًا لبيان الوزارة، أكد وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس أن عدد فحوصات كورونا في الدولة تجاوزت خلال الأيام الماضية أكثر من 5 مليون فحص.

وأوضح أن الإمارات سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 164 إصابة جديدة بمرض  كوفيد-19، وذلك بعد إجراء 27811 ألف فحص جديد.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الإمارات 61163 حالة.

كما أعلنت تسجيل 248 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 54863 حالة.

ولم تسجل الإمارات أي حالات وفاة لليوم الثالث على التوالي، ولا يزال 5949 مريضًا بكورونا يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.
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