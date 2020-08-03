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محافظات

ظهور بقعة زيت مجهولة المصدر على أحد شواطئ رأس غارب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:27 م
التلوث البترولي بشواطئ
التلوث البترولي بشواطئ رأس غارب
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إبراهيم جادالله

شهد أحد شواطئ مدينة رأس غارب في البحر الأحمر، تلوثا بتروليا بالزيت الخام، وعلى الفور تم إخطار أجهزة البيئة المختصة وغرفة عمليات المحافظة لمعرفة سبب التلوث ومصدره.

 

وكان بلاغا قد ورد لأجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر، يفيد ظهور بقعة زيت خام على أحد شواطئ مدينة رأس غارب لم يتم تحديد مساحتها، ناتجة عن تسرب بترولى من إحدى شركات البترول العاملة بالمنطقة، ولم يحدد أيضًا المصدر المتسبب فى التلوث.

 

 واشتكى أهالى مدينة رأس غارب، على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسبب التلوث البترولى الذى شهده أحد شواطئ المدينة، مطالبين بضرورة سرعة التدخل لإنهاء هذا الأمر المتكرر بصفة مستمرة.

 

 وكانت قد شهدت منطقة شاطئ كورنيش مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، تلوثًا بتروليًا بالزيت الخام وذلك على مساحات متفرقة، حيث غطت البقع الزيتية الشاطئ وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وامتداد التلوث لمناطق أخرى وأخطر غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة.


وتقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولي وإرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحديد قيمة التعويضات المالية بالأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وسط مطالب من أهالي مدينة رأس غارب بوقف ظاهرة التلوث البترولي المتكرر بشواطئ المدينة.

ظهور بقعة زيت مجهولة المصدر على أحد شواطئ رأس غارب
ظهور بقعة زيت مجهولة المصدر على أحد شواطئ رأس غارب
ظهور بقعة زيت مجهولة المصدر على أحد شواطئ رأس غارب
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