ظهور بقعة زيت مجهولة المصدر على أحد شواطئ رأس غارب

شهد أحد شواطئ مدينة رأس غارب في البحر الأحمر، تلوثا بتروليا بالزيت الخام، وعلى الفور تم إخطار أجهزة البيئة المختصة وغرفة عمليات المحافظة لمعرفة سبب التلوث ومصدره.
وكان بلاغا قد ورد لأجهزة وزارة
البيئة بالبحر الأحمر، يفيد ظهور بقعة زيت خام على أحد شواطئ مدينة رأس غارب لم يتم
تحديد مساحتها، ناتجة عن تسرب بترولى من إحدى شركات البترول العاملة بالمنطقة، ولم
يحدد أيضًا المصدر المتسبب فى التلوث.
وتقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولي وإرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحديد قيمة التعويضات المالية بالأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وسط مطالب من أهالي مدينة رأس غارب بوقف ظاهرة التلوث البترولي المتكرر بشواطئ المدينة.