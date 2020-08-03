AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انخفاض سريع جدا.. خبير وبائيات: وصلنا مرحلة التشبع ومخاوف من موجة ارتدادية لكورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:39 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة، إن مصر تشهد انخفاضا سريعا جدا ليس له مثيل في البلاد المجاورة في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.


وأكد عنان، في تصريحات لصدى البلد، أن هذا يرجع لعدة أسباب، منها علاج المرضى بشكل سريع مبكرا وفي منازلهم.

وأضاف: أن أعداد المسحات قلت بشكل كبير، والذروة كانت في أول شهر يوليو.

وقال  خبير الوبائيات: وصلنا إلى مرحله التشبع، وهي أن فئة صغيرة من السكان معرضون للإصابة وأصيبوا وتم شفاؤهم، ولم يصيبوا غيرهم، وهنا توجد ميزة فى هذه المرحلة وهي قلة الوفيات.

وأوضح أن عيوب مرحلة التشبع، تتمثل فى سهوله حدوث موجة ارتدادية لفيروس كورونا وانتقال البؤرة من مكان إلى آخر.


وأشار إلى أن هذه المرحلة تختلف عن مناعه القطيع، وهي أن يصاب كل المواطنين ويبقوا معرضين للإصابة وهذا لم يحدث وإذا حدث فالوفيات كانت ستتعدي نصف مليون حالة.


وأضاف عنان، أن عيوب مرحله مناعة القطيع، تتمثل فى الوفيات العالية جدا، ومميزاتها أنها ليس لها موجة ارتدادية.

وأكد أن انخفاض الأعداد الإصابة، جاء بسبب قله المسحات، وتوافرها في القطاع الخاص، وأنها لا تسجل في النظام العام لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن البلاد الذي حدث بها تشبع سريع حدث بها موجة ثانية مثل فلسطين والسودان و لبنان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمنع تفشي موجة كورونا جديدة.. علماء بريطانيا يحذرون جونسون ويطالبون بإجراء عاجل

تتحسن بشكل تدريجي.. أطباء رجاء الجداوي : ما زالت على جهاز تنفس صناعي

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي

القاهرة فى أمان.. خبير أوبئة: الدلتا والصعيد معرضتان للموجة الثانية من كورونا

الصين في مأزق.. خبير وبائيات: سيواجهون موجة ارتدادية أقوى لفيروس كورونا

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

ترشيحاتنا

مقابل 2000 جنيه.. زمردة بنت شيري هانم: قلت لأمي انزلي دلوقتي وجبت راجل في شقتنا

منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقا

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر

من محترف ألعاب فيديو إلى أهم هاكر في العالم.. معلومات جديدة عن العقل المدبر لأكبر عملية اختراق في تويتر

طفل يخلع ملابسه| شاهد مذيعة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء

لا حل لأزمة كورونا.. خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويمنع الجلطات .. جمال شعبان ينصح بتناول نوعين من العصائر يوميا

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور