انخفاض سريع جدا.. خبير وبائيات: وصلنا مرحلة التشبع ومخاوف من موجة ارتدادية لكورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة، إن مصر تشهد انخفاضا سريعا جدا ليس له مثيل في البلاد المجاورة في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.









وأكد عنان، في تصريحات لصدى البلد، أن هذا يرجع لعدة أسباب، منها علاج المرضى بشكل سريع مبكرا وفي منازلهم.





وأضاف: أن أعداد المسحات قلت بشكل كبير، والذروة كانت في أول شهر يوليو.





وقال خبير الوبائيات: وصلنا إلى مرحله التشبع، وهي أن فئة صغيرة من السكان معرضون للإصابة وأصيبوا وتم شفاؤهم، ولم يصيبوا غيرهم، وهنا توجد ميزة فى هذه المرحلة وهي قلة الوفيات.





وأوضح أن عيوب مرحلة التشبع، تتمثل فى سهوله حدوث موجة ارتدادية لفيروس كورونا وانتقال البؤرة من مكان إلى آخر.









وأشار إلى أن هذه المرحلة تختلف عن مناعه القطيع، وهي أن يصاب كل المواطنين ويبقوا معرضين للإصابة وهذا لم يحدث وإذا حدث فالوفيات كانت ستتعدي نصف مليون حالة.









وأضاف عنان، أن عيوب مرحله مناعة القطيع، تتمثل فى الوفيات العالية جدا، ومميزاتها أنها ليس لها موجة ارتدادية.





وأكد أن انخفاض الأعداد الإصابة، جاء بسبب قله المسحات، وتوافرها في القطاع الخاص، وأنها لا تسجل في النظام العام لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن البلاد الذي حدث بها تشبع سريع حدث بها موجة ثانية مثل فلسطين والسودان و لبنان.



