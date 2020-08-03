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مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة .. الري: إثيوبيا ليس لديها رغبة في التوصل لاتفاق عادل وملزم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:01 م
سد النضهة
سد النضهة
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أمل مجدي
وزارة الري:
= التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل السد فقط
= التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة 
= التوافق على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية يومي 4 و 5 أغسطس

عقد اليوم الاجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، بناء على مخرجات القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو 2020.

واكد وزير الموارد المائية والرى ان  مصر اعترضت على الاجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب ما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع إتفاق إعلان المبادئ.

وشدد على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية. 

وأشار الى إقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، موضحا أنه بناءًا على القمة المصغرة  فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق سد النهضة. 

وفى نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4، 5 أغسطس فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس.
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