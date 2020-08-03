طريقة عمل كفتة مشوية للشيف شربيني

تعد الكفتة من الذ الاكلات التى يعشقها عدد كبير من الافراد ويمكن اعدادها بطرق عديدة منها الكفتة المشوية التى تمتلك مذاقا فريدا ونكهة مميزة

نقدم لكم طريقة عمل كفتة مشوية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير كفتة مشوية

لحم مفروم

بصل

بهارات

زيت

ملح فلفل أسود

لية

بقدونس

طماطم

فلفل اخضر





طريقة عمل كفتة مشوية

* قومي بفرم البصل وصفيه ثم ضعي جزء منه على االحم المفروم واخلطيهمم جيدا





* افرمى اللحمة المفرومة مع اللية ثم ضيفى البهارات ثم ارفعيها عن الكبة وضعيها على ملح ثم شكليها على شكل كورة ثم ضعيها فى اسياخ واشويها





* اشوى طماطم وفلفل اخضر وضعى رشة ملح وزيت ثم توضع طبق مزين بالبقدونس والطماطم والفلفل المشوى وبالهنا



