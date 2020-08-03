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أخبار العالم

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن قصف مواقع داخل سوريا وتنشر قائمة بالأهداف

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الاثنين، تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف داخل الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مروحيات وطائرات مقاتلة قصفت أهدافا في جنوب سوريا.

وأشار البيان إلى أن الأهداف التي تم قصفها شملت قواعد عسكرية للجيش السوري ومدفعية مضادة للطائرات. 

وزعم الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على العملية التي أحبطتها إسرائيل وتضمنت محاولة زرع عبوة ناسفة في هضبة الجولان.

وقالت إٍسرائيل إن القصف استهدف مواقع مراقبة ووسائل جمع معلومات استخباراتية، بالإضافة إلى غرفة تحكم بقاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري.

وأكد الجيش أنه يعتبر أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن أي عمليات إرهابية، تنطلق من داخل الأراضي السورية للمساس بما وصفه بالسيادة الإسرائيلية.

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