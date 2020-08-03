محافظ بني سويف : ندرس مقترح إنشاء ممشى عظماء بني سويف بكورنيش النيل

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أنه يجري حاليا دراسة مقترح إنشاء ممشى عظماء بني سويف بكورنيش النيل ، حيث سيتم إتاحة معلومات عن أعلام المحافظة من شخصيات تاريخية ، وشخصيات وطنية ـ وعلماء في كل المجالات ، خاصة وأن المحافظة تزخر بالعديد من الشخصيات البارزة عبر العصور المختلفة .





وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية المقترح في إبراز القيمة التاريخية والمكانة الكبيرة للمحافظة الغنية بأبنائها وأعلامها الأفذاذ على مر العصور ، بجانب توعية الشباب المصري بتاريخ محافظتهم والشخصيات التي صنعت حضارتها كجزء أصيل من وطننا الغالي مصر.





جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين (مراسلي صحف، مراسلي المواقع الاخبارية،التليفزيون)،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الهامة التي تهم المواطن السويفي في حياته اليومية ، وعدد من الموضوعات التي تمس احتياجات المواطن في القطاعات الخدمية،وبعض المقترحات التي تم طرحها للنهوض بالقطاع الخدمي ، والدفع بالجهود التنموية بالمحافظة.





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حيث أشار محافظ بني سويف تم البدء في تطوير المنطقة السفلية من الكورنيش،ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز،حيث يجري تنفيذ التصميم المقترح،والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، والذي تمت من خلاله مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النهر والعمل على عدم حجب رؤية النيل .





واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ،والذي سوف يتضمن مطاعم ومنطقة ألعاب ترفيهية للأطفال"ملاهي"،ومحلات تجارية ومرسى سياحي ،ومسرح مكشوف بنظام المدرجات،علاوة على 2 نافورة ،حيث تم عمل الخوازيق لمنطقة المحلات وبوابة النزول للجزء السفلى ،فيما تُجرى حاليًا أعمال الرفع المساحي لباقى مكونات المشروع الذي يبلغ طوله 1.5كم بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية،مشددا على أهمية التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية لتذليل أية عقبات وتقديم التسهيلات اللازمة والمطلوبة في هذا الصدد .



