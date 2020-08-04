مع كلبها.. فرح على بإطلالة ناعمة على البحر

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متابعيها

عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية وجذابة، حيث كانت تحمل كلبها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن أناقتها.



