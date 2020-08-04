مع كلبها.. فرح على بإطلالة ناعمة على البحر
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:49 ص
فرح علي
شاركت المذيعة فرح علي ، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية وجذابة، حيث كانت تحمل كلبها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن أناقتها.
وظهرت فرح علي
بإطلالة مميزة وجذابة، حيث ارتدت بنطال هاي وسط باللون الأسود الأورانج ومفتوح من الاسفل ليبرز ساقيها، واختارت عليه توب كت باللون الأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وتركت فرح علي
شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة عشوائية وانسيابية ، وقد تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت فرح إطلالتها بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الروز البيج الغامق كأحمر شفاه.
وأكملت فرح على
إطلالتها باختيار اكسسوارات؛ حيث ارتدت قلادة بسيطة باللون الفضي، ونضارة شمس باللون البني.واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..