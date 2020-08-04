AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إثيوبيا: ملتزمون بإنجاح مفاوضات سد النهضة لصالح جميع الأطراف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكدت وزارة الري الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، التزامها بإنجاح مفاوضات سد النهضة لفائدة الأطراف كافة؛ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية.


واستؤنفت المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، أمس الاثنين، برعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة جنوب أفريقيا وبمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا  وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية.


وقد أعلنت وزارة الري اعتراض القاهرة الشديد بسبب الإجراء الأحادي من الجانب الإثيوبي بخصوص ملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، وهذا يدل على تواجد دلالات سلبية واضحة تؤكد عدم رغبة الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل.




وكان قد تم تعليق الجولة الأولى من المحادثات في 13 يوليو الماضي بعد 11 يومًا من المفاوضات التي عقدت تقريبا في المرحلة الأولى من ملء وتشغيل السد.


وتستهدف جولة التفاوض، التي تمتد لنحو أسبوعين؛ إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة وصولا إلى اتفاق نهائي ملزم للأطراف كلها.


وقد أكملت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد في الشهر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: إثيوبيا تتعنت وقدمت ورقة تطيح بمفاوضات 9 سنوات.. فيديو

إثيوبيا.. أسبوع من الكذب المفضوح حول ملء سد النهضة.. من الإنكار إلى الاعتراف

بعد اعتراف إثيوبيا.. أول فيديو يوضح ملء خزان سد النهضة.. شاهد

غدا.. استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

شاهد.. إثيوبيون يحتفلون بملء سد النهضة بإغراق الشوارع بالمياه

ترشيحاتنا

أخذوا عزاءها وهي على قيد الحياة.. جوجل يحتفل بـ ميلاد بهيجة حافظ

من بينها البقدونس والتفاح.. مشروبات سحرية للتخلص من الوزن الزائد بعد العيد

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

لـ طلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. سجل باختبارات القدرات عبر هذا الرابط

إعصار اسياس يصل إلى اليابسة في كارولينا الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تأخر الأوردر.. زبون يطلق النار على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير.. تفاصيل

قلب الأم.. مسنة أوكرانية تحفر نفقًا بمفردها لتهريب نجلها من السجن.. شاهد

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام