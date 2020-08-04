إثيوبيا: ملتزمون بإنجاح مفاوضات سد النهضة لصالح جميع الأطراف

أكدت وزارة الري الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، التزامها بإنجاح مفاوضات سد النهضة لفائدة الأطراف كافة؛ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية.









واستؤنفت المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، أمس الاثنين، برعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة جنوب أفريقيا وبمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية.









وقد أعلنت وزارة الري اعتراض القاهرة الشديد بسبب الإجراء الأحادي من الجانب الإثيوبي بخصوص ملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، وهذا يدل على تواجد دلالات سلبية واضحة تؤكد عدم رغبة الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل.

















وكان قد تم تعليق الجولة الأولى من المحادثات في 13 يوليو الماضي بعد 11 يومًا من المفاوضات التي عقدت تقريبا في المرحلة الأولى من ملء وتشغيل السد.









وتستهدف جولة التفاوض، التي تمتد لنحو أسبوعين؛ إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة وصولا إلى اتفاق نهائي ملزم للأطراف كلها.







