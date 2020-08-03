لترويج أكاذيبها .. إثيوبيا تجند مغتربيها حول العالم للدعاية لسد النهضة

بدأت إثيوبيا في تدريب المغتربين الإثيوبيين على الترويج للأكاذيب الإثيوبية بشأن سد النهضة. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن جمعية المغتربين الإثيوبيين قولها إنه يجب على المجتمع الإثيوبي أن يعزز مساهمته المالية والمعرفية، بالإضافة إلى سماع صوته في العالم لسد النهضة.





وأضاف المدير التنفيذي للجمعية، أبراهام سيوم ، أن المجتمع الإثيوبي يعمل بنشاط في الدفاع وتوضيح أهمية السد التنموية في للبلاد، لافتا إلى أن الجالية الإثيوبية في الغربة تكثف دعمها لإنهاء السد لأن السد سيساعد البلاد على تخفيف حدة الفقر والحصول على الكهرباء للمواطنين. حسب زعمه.





ولفت سيوم إلى تنظيم مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة بشأن سد النهضة بالتعاون مع ليفت إثيوبيا فعالية تهدف إلى إظهار التضامن والدعم لسد النهضة من قبل الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا تحت شعار "صوتنا لسدنا ".





وتابع: عندما نقول" صوتنا لسدنا "، ليس الصوت فقط بل أبعد من ذلك ، مثل الشراء للسندات، والمساهمة بمعرفتنا، وكذلك الدعوة والضغط على الدبلوماسية العامة حول استخدام نهر النيل والسد على المستوى الإقليمي والدولي.





وأكد أن هناك الكثير من الأمور المتوقعة من جميع الإثيوبيين وجمعية المغتربين الإثيوبيين لخلق ما وصفه بوعي بموقف إثيوبيا الراسخ للاستفادة من نهر النيل بطريقة عادلة ومعقولة بين دول حوض النيل على الساحة الإقليمية والدولية.





من ناحية أخرى ، ذكر المدير التنفيذي أن منظمة العدالة من أجل الإنسانية ، هي منظمة غير حكومية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ، تعمل بنشاط مع المجتمع الإثيوبي في الغربة في جميع الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن موقف إثيوبيا للاستفادة من مواردها المائية بطريقة عادلة ومنصفة.



