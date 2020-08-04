AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

له علاقة بـ الشرق الأوسط.. الرئيس الأمريكي يكشف الخطأ الأعظم في تاريخ البلاد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط أكبر خطأ في تاريخ البلاد.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة له مع "اكسيوس": "من وجهة نظري، قرار إرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط، وزجها في صراعات الشرق الأوسط، هو أعظم خطأ في تاريخ بلادنا".

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء سياسة "الحروب التي لا نهاية لها"، وتسعى إلى إقامة شراكات مع دول العالم بدلا من التنافس والتناحر معها.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي أن جائحة العدوى الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" بدأت بالانحسار في الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "بدأنا نلمس أدلة على إحراز تقدم كبير. في جميع أرجاء البلاد، انخفضت النتائج الإيجابية لاختبارات الفحص  بنسبة 6٪ تقريبا مقارنة بالأسبوع الماضي، وانخفضت حصة النتائج الإيجابية أيضا من 8.7٪ إلى 8٪ خلال نفس الفترة الزمنية، هذا مؤشر مشجع، وعلامة مشجعة للغاية بأن الفيروس يتراجع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يقود أنصاره إلى الانتحار.. لماذا يحارب الرئيس الأمريكي الكمامات؟

قضايا الشرق الأوسط تُشعل سباق ترامب - بايدن الانتخابي نحو البيت الأبيض

ترشيحاتنا

قبل إعلان الصفقة رسميا.. آري بابل يظهر بقميص نادي الزمالك

أحلى حاجة حصلتلى.. مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد ابنها

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

أخبار الرياضة| موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة بنادي الزمالك.. وبيومي فؤاد: بتهاجم بسبب الأهلي

في عيد ميلادها.. أول ظهور لـ فيدرا على الشاشة العربية مع مصطفى قمر في كليب سكة العاشقين.. وشقيقها تزوج من أنغام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

أمام أبنائه.. رجل يضرم النيران في زوجته بالجزائر

بعد صورها على الشاطئ.. زينة عاشور توجه رسالة لابنتها كنزي عمرو دياب