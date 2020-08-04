له علاقة بـ الشرق الأوسط.. الرئيس الأمريكي يكشف الخطأ الأعظم في تاريخ البلاد

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط أكبر خطأ في تاريخ البلاد.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة له مع "اكسيوس": "من وجهة نظري، قرار إرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط، وزجها في صراعات الشرق الأوسط، هو أعظم خطأ في تاريخ بلادنا".





وفي وقت سابق، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء سياسة "الحروب التي لا نهاية لها"، وتسعى إلى إقامة شراكات مع دول العالم بدلا من التنافس والتناحر معها.





وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي أن جائحة العدوى الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" بدأت بالانحسار في الولايات المتحدة.



