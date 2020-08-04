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أخبار العالم

تركيا على خطى إيران .. إخفاء المعلومات الحقيقية عن تفشي وباء كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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محمد علي
على غرار نظيرتها إبران التي اتهمتها تقارير دولية بإخفاء الأرقام الحقيقية عن مصابي فيروس كورونا المستجد لديها، اتهم مسئولون في تركيا السلطات بإخفاء الحقائق فيما يخص أعداد مصابي الوباء، وفق ما ذكرته صحف تركية. 

واتهم رئيس الجمعية الطبية التركية سنان أديامان، وزارة الصحة التركية، بإخفاء البيانات الحقيقية المتعلقة بضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

وقال أديامان: "يأتي المريض والأشخاص الذين كانوا على اتصال معه. يخضع المريض للفحص، لكن الآخرين لا يخضعون". 

وأشار أديامان إلى أن وزارة الصحة التركية تفحص عددًا محدودًا من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا يوميًا، مشيرًا إلى أن هذا العدد ينخفض يومًا بعد آخر. 

وقال: "مع انخفاض عدد الاختبارات، ينخفض ​​كذلك عدد المرضى الجدد" الذين يتم الكشف عنهم في البلاد.

ووصل عدد المصابين في تركيا حتى الآن، بحسب الإحصاءات المعلنة من الحكومة، 233 ألفا و851 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و747 حالة. 
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