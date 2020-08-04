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حوادث

قتل شخصين وأصاب آخر.. ضبط مسجل خطر بالغربية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:52 ص
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجل شقى خطر بالغربية لقيامه بقتل شخصين وإصابة آخر لخلافات بينهم.


البداية عندما تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا بقيام "عاطل - مسجل شقى خطر فرض سيطرة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 10 سنوات فى قضية شروع فى قتل"، حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة المركز بالإصطدام عمدًا بدراجة نارية يستقلها 3 أشخاص - مُقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة مما أدى إلى وفاة اثنين وإصابة الآخر.




تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد مكان اختباء المتهم بإحدى القرى بدائرة المركز.


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته "بندقية آلية - 3 خزن - مسدس - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 2 قطعة سلاح أبيض - مبلغ مالى".


بمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لسابقة وجود خلافات بينه ووالد أحد المجنى عليهم، وقرر أنه بتاريخ الواقعة شاهد المجنى عليهم وخشية تعرضهم له على أثر تلك الخلافات قام بالاصطدام بهم عمدًا، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة" بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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