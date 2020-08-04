AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

التعليم: نسبة النجاح بالثانوية العامة 81.5%.. وامتحان الدور الثاني 22 أغسطس.. واستخدام التعليم الإلكتروني هذا العام.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:09 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد


اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020.


وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هناك 601280 طالبا حضر امتحانات الثانوية العامة، والناجحون 490 ألفا و322، ونسبة النجاح  العامة لهذا العام 81.5% وهى أعلى من العام السابق، مضيفًا أن نسبة النجاح للبنين 79.9 حوالى 80%، والبنات تفوقن عليهم، حيث بلغت نسبتهن 82.9 حوالى 83%، ومقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق نظام السنة الواحدة عام 2016- 2017 كانت نسبة النجاح 72%.


وأشار إلى أنه في 2017 -2018 كانت نسبة النجاح 74%، بينما نسبة نجاح 2018- 2019 تصل إلى 78.%، وهذا العام 81.5%، ورغم الظروف الاستثنائية إلا أن الامتحانات تمت على خير ونسبة النجاح أعلى من العام الماضى.


وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر استطاعت استكمال العام الدراسي لكل طلاب المراحل الدراسية المختلفة، وذلك على مستوى التعليم العالي والفني.


وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، أن تلك العملية كانت وفقا لمنظومة كبيرة من منظومة التقييم ومشروعات بحثية لكل سنوات النقل ما فيها الشهادة الإعدادية.


وأوضح أنه تم عمل امتحانات منزلية للمواد غير المضافة للمجموع في المدارس الحكومية والدولية، وتم الوصول إلى الطلاب المصريين في الخارج من خلال الامتحانات الأون لاين والمشروعات البحثية.


وأكد أنه تم عمل امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن الوزارة تودع هذا العام الدراسي الاستثنائي في ظل تفشي ومواجهة فيروس كورونا، رغم كل ما واجهته الدولة المصرية.


وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد أوائل الثانوية العامة 39 طالبا وطالبة، منهم 30 طالبا من المدارس الحكومية المصرية، و9 من المدارس الخاصة واللغات.


وأضاف الدكتور طارق شوقي أن نسبة النجاح في المدارس الحكومية للثانوية العامة وصلت إلى 85.4%، والرسمي للغات 87%، والمدارس الخاصة بالمصروفات 72%، والمدارس الخاصة لغات 90%، موضحًا ان الثانوية المنزلية والخدمية وصلت نسبة النجاح فيها 57%، مشيرًا الى ان تلك النسب تؤثر في التنسيق لدخول الجامعات.


وأشار إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على المجموع من 100% إلى 95% العام الماضي كان 17.3%، بينما هذا العام سجلت 18%.


وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن من الأشياء التي تفخر بها مصر في عام 2020 ليس فقط استكمال العام الدراسي، وإنما ارتفاع تصنيف مصر الدولي في التعليم عدة مراتب حتى أصبحنا في المرتبة الـ 42، مشيرا إلى أن ارتفاع مصر في المركز الـ 42 يعود إلى التقدم الكبير في التعليم قبل الجامعى والجامعي.



وتابع: "إننا اليوم نشهد لحظة فارقة في التعليم المصري، وهي نهاية الثانوية العامة بشكلها القديم، حيث نخطط لطريقة تقييم جديدة للطلاب"، موضحًا أن التقييم الجديد يعتمد على قياس فهم مخرجات التعلم، وهو الشكل الجديد بدءًا من الدورة القادمة، لافتا إلى أن الدور الثاني سيبدأ 22 أغسطس.


وأكد أنه لا يوجد ما يسمى الدور الثالث، مشيرا إلى أن امتحان الدور الثاني في ظروف فيروس كورونا سمح للطالب الذي أصيب بالفيروس أو وجود حظر بمنطقته بدخول الدور الثاني وأخذ فرصته كاملة.

 
وأوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لأهالى طلاب الثانوية العامة فى نظامها الجديد، أن الوزارة حاليا تعد مكتبات من الدروس الإلكترونية ستكون متاحة فى هذا العام القادم، مشيرا إلى أنه سيكون بها كتب تفاعلية كثيرة جدا ومحتوى رقمى على منصة إدارة التعلم التى سيتم الإعلان عنها على أجهزة التابلت.


وقال "شوقى"، خلال المؤتمر الصحفى الخاص باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، إن هذا العام لن يتم طباعة كتب ورقية للمرحلة الثانوية لكل الطلاب من العام الأول إلى الثالث الثانوى، حيث إن لديهم أدوات إلكترونية وقدرة على الدخول إلى المنصة.


وأضاف أنه سيتم استبدالها بمحتوى رقمى غزير، لافتا إلى أن هناك نظام تقييم ومحتوى جديدا معتمدا من الوزارة وعلى أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه على من يتم الضغط عليه من قبل الدروس الخصوصية أن لا يستجيب لهذا لأنه سيكون له تأثير على الأداء فى الامتحانات المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساواة بالثانوية العامة.. التعليم تسمح لطلاب الدبلومات الفنية بأداء امتحان الدين"من البيت"

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس ‏المتفوقين

التعليم في أسبوع.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي .. شوقي يعلن جدول الثانوية العامة المعدل ويسمح للطلاب بآداء 3 امتحانات منزليا .. ويطالب التنظيم والادارة بإصلاح الأوضاع المالية للمعلمين

ننشر أبرز الأخطاء المرصودة في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن .. التعليم تعترف بها وتحيل مرتكبيها للتحقيق

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 سترضي المجتهدين.. والتصحيح يتم بدقة أكثر هذا العام

التعليم تنفي تداول نتيجة الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا.. وتؤكد: الكنترولات مؤمنة وهناك تعليمات بعدم تسريب الدرجات لأي طالب قبل الاعتماد الرسمي.. و شوقي يهنئ الأوائل تليفونيا بعد العيد

ترشيحاتنا

بـ ملابس الصيف.. لقطة رومانسية بين ريهام عبد الغفور وزوجها على الشاطئ

الساعة بـ ٣٠٠ جنيه.. ضبط ٤٠ فتاة روجن للدعارة بصور عارية على الواتس آب

ضعي الليمون في الميكروويف لدقائق لسبب سيدهشك

مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية

وزير التعليم: 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا على أكثر من 95% .. ومعظم الاوائل من المدارس الحكومية

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

تراجع عالمي ومستقر محلي.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية

شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا