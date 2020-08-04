التعليم: نسبة النجاح بالثانوية العامة 81.5%.. وامتحان الدور الثاني 22 أغسطس.. واستخدام التعليم الإلكتروني هذا العام.. فيديو

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020.

و قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هناك 601280 طالبا حضر امتحانات الثانوية العامة، والناجحون 490 ألفا و322، ونسبة النجاح العامة لهذا العام 81.5% وهى أعلى من العام السابق، مضيفًا أن نسبة النجاح للبنين 79.9 حوالى 80%، والبنات تفوقن عليهم، حيث بلغت نسبتهن 82.9 حوالى 83%، ومقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق نظام السنة الواحدة عام 2016- 2017 كانت نسبة النجاح 72%.

وأشار إلى أنه في 2017 -2018 كانت نسبة النجاح 74%، بينما نسبة نجاح 2018- 2019 تصل إلى 78.%، وهذا العام 81.5%، ورغم الظروف الاستثنائية إلا أن الامتحانات تمت على خير ونسبة النجاح أعلى من العام الماضى.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر استطاعت استكمال العام الدراسي لكل طلاب المراحل الدراسية المختلفة، وذلك على مستوى التعليم العالي والفني.









وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، أن تلك العملية كانت وفقا لمنظومة كبيرة من منظومة التقييم ومشروعات بحثية لكل سنوات النقل ما فيها الشهادة الإعدادية.









وأوضح أنه تم عمل امتحانات منزلية للمواد غير المضافة للمجموع في المدارس الحكومية والدولية، وتم الوصول إلى الطلاب المصريين في الخارج من خلال الامتحانات الأون لاين والمشروعات البحثية.









وأكد أنه تم عمل امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن الوزارة تودع هذا العام الدراسي الاستثنائي في ظل تفشي ومواجهة فيروس كورونا، رغم كل ما واجهته الدولة المصرية.









وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد أوائل الثانوية العامة 39 طالبا وطالبة، منهم 30 طالبا من المدارس الحكومية المصرية، و9 من المدارس الخاصة واللغات.









وأضاف الدكتور طارق شوقي أن نسبة النجاح في المدارس الحكومية للثانوية العامة وصلت إلى 85.4%، والرسمي للغات 87%، والمدارس الخاصة بالمصروفات 72%، والمدارس الخاصة لغات 90%، موضحًا ان الثانوية المنزلية والخدمية وصلت نسبة النجاح فيها 57%، مشيرًا الى ان تلك النسب تؤثر في التنسيق لدخول الجامعات.









وأشار إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على المجموع من 100% إلى 95% العام الماضي كان 17.3%، بينما هذا العام سجلت 18%.









وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن من الأشياء التي تفخر بها مصر في عام 2020 ليس فقط استكمال العام الدراسي، وإنما ارتفاع تصنيف مصر الدولي في التعليم عدة مراتب حتى أصبحنا في المرتبة الـ 42، مشيرا إلى أن ارتفاع مصر في المركز الـ 42 يعود إلى التقدم الكبير في التعليم قبل الجامعى والجامعي.













وتابع: "إننا اليوم نشهد لحظة فارقة في التعليم المصري، وهي نهاية الثانوية العامة بشكلها القديم، حيث نخطط لطريقة تقييم جديدة للطلاب"، موضحًا أن التقييم الجديد يعتمد على قياس فهم مخرجات التعلم، وهو الشكل الجديد بدءًا من الدورة القادمة، لافتا إلى أن الدور الثاني سيبدأ 22 أغسطس.









وأكد أنه لا يوجد ما يسمى الدور الثالث، مشيرا إلى أن امتحان الدور الثاني في ظروف فيروس كورونا سمح للطالب الذي أصيب بالفيروس أو وجود حظر بمنطقته بدخول الدور الثاني وأخذ فرصته كاملة.





وأوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لأهالى طلاب الثانوية العامة فى نظامها الجديد، أن الوزارة حاليا تعد مكتبات من الدروس الإلكترونية ستكون متاحة فى هذا العام القادم، مشيرا إلى أنه سيكون بها كتب تفاعلية كثيرة جدا ومحتوى رقمى على منصة إدارة التعلم التى سيتم الإعلان عنها على أجهزة التابلت.









وقال "شوقى"، خلال المؤتمر الصحفى الخاص باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، إن هذا العام لن يتم طباعة كتب ورقية للمرحلة الثانوية لكل الطلاب من العام الأول إلى الثالث الثانوى، حيث إن لديهم أدوات إلكترونية وقدرة على الدخول إلى المنصة.









وأضاف أنه سيتم استبدالها بمحتوى رقمى غزير، لافتا إلى أن هناك نظام تقييم ومحتوى جديدا معتمدا من الوزارة وعلى أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه على من يتم الضغط عليه من قبل الدروس الخصوصية أن لا يستجيب لهذا لأنه سيكون له تأثير على الأداء فى الامتحانات المقبلة.



