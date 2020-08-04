AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في دولة عربية.. انفجار ديناميت في منجم يقتل ويصيب 10 عمال

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
سقط قتلى وجرحى في الجزائر نتيجة حدوث إنفجار في منجم للمعادن، ما أدى إلى تدافع قوات الانقاذ، ونقل المصابين للمستشفيات، وفق ماذكرت صحف جزائرية.

وأدى انفجار وقع في منجم للزنك في ولاية سطيف شمال الجزائر، إلى مقتل اثنين  من العمال ، بينما أصيب 8  آخرون، من جراء الحادث الذي نجم عن انفجار مادة الديناميت.

وكانت  الجزائر قد أعادت فتح المنجم  قبل سنوات قليلة بعام 2017، بعدما كانت قد أغلقته قبلها لأسباب قالت عنها إنها أمنية.

وليست هذه الحادثة الأولى في البلاد، إذ سبق وحدثت واقعة مشابهة قبل 20 عامًا.

وتقوم السلطات حاليا بالتحقيق في الأمر لحين معرفة أسباب الكارثة التي قتلت إثنين وأصابت آخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاصرة سبعة أشخاص في انفجار بمنجم للفحم غربي الصين

قرارات جزائرية جديدة لإنعاش اقتصادها

ترشيحاتنا

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

هل المراوح وأدوات الحلاقة تنقل الاصابة بـ كورونا.. مكافحة العدوى تجيب

عمري ما قولتلها ذاكري.. والد ندى السادس مكرر أدبي يكشف سر تفوقها في الثانوية العامة

الأولى مكرر علمي بأسيوط: كنت بذاكر وأنا خايفة من كورونا

اليوم.. البنوك تعود لعملها بعد إجازة العيد.. تعرف على المواعيد

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

موجها رسالة للطلاب.. وزير الكهرباء لـ صدى البلد: كنت السابع على الجمهورية فى الثانوية العامة

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

ننشر صور أوائل الثانوية العامة 2020 وبياناتهم وترتيبهم بالتفاصيل

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغريدته عن الأهرامات| مؤرخ روسي شهير يرد على ادعاءات الأمريكي إيلون ماسك

أسعار ومواصفات السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية