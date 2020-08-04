في دولة عربية.. انفجار ديناميت في منجم يقتل ويصيب 10 عمال

سقط قتلى وجرحى في الجزائر نتيجة حدوث إنفجار في منجم للمعادن، ما أدى إلى تدافع قوات الانقاذ، ونقل المصابين للمستشفيات، وفق ماذكرت صحف جزائرية.





وأدى انفجار وقع في منجم للزنك في ولاية سطيف شمال الجزائر، إلى مقتل اثنين من العمال ، بينما أصيب 8 آخرون، من جراء الحادث الذي نجم عن انفجار مادة الديناميت.





وكانت الجزائر قد أعادت فتح المنجم قبل سنوات قليلة بعام 2017، بعدما كانت قد أغلقته قبلها لأسباب قالت عنها إنها أمنية.





وليست هذه الحادثة الأولى في البلاد، إذ سبق وحدثت واقعة مشابهة قبل 20 عامًا.





وتقوم السلطات حاليا بالتحقيق في الأمر لحين معرفة أسباب الكارثة التي قتلت إثنين وأصابت آخرين.



