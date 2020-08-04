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أخبار العالم

بإجمالي 314786 حالة.. إيران تسجل 2751 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت إيران اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء، 314786 حالة، بعد تسجيل  تسجيل 2751 حالة جديدة.

وأضافت سادات لاري أنه تم الإبلاغ عن وفاة 212 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 17617 حالة.

وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية، في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن 272535 شخصا ، بينما يوجد 4132 أخرين في وضع حرج.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و 560 الفا و374 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
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