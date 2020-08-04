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محافظات

محافظ المنوفية: 192 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء حتى الآن

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:02 م
تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح
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محمد أمين
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 94 ألف 503 طلب .

، مؤكدًا علي أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ ما يقرب من 192 مليون  جنيه حتي الآن ، 

مشيرا إلى انه اتخذ عدة إجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدا علي تحقيق مؤشرات جيدة في نسبة التحصيل .

و شدد محافظ المنوفية  علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء ، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون .

كما أكد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم علي التقدم  بطلبات التصالح ، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات ، 

وأكد أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لم تسدد مبالغ جدية التصالح والتي تقدر بـ 25 % من قيمة مقابل التصالح علي المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين .
محافظ المنوفية: 192 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء حتى الآن
محافظ المنوفية: 192 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء حتى الآن
محافظ المنوفية: 192 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء حتى الآن
محافظ المنوفية: 192 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء حتى الآن
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