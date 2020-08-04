الثالثة علمي رياضة: أهدي نجاحي لوالدتي التي فارقتني للقاء ربها منذ فترة

اليوم الطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم والتي استطاعت الحصول على المركز الثالث علمي رياضة لتكون بذلك الطالبة الوحيدة التي حجزت لنفسها مكانا وسط العشرة الأوائل على الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية.

الإرادة والعزيمة دائما هما سر النجاح، فلم تكن الظروف يوما عائقا أمام من يريد النجاح والتميز عن غيره، وهذه العبارات لم تكن يوما حبرا علي ورق بل عنوان الناجحين والمتفوقين، والدليل على هذا نموذج من محافظة





سهيلة أيمن بنت مدينة منوف بمحافظة المنوفية التي انتقلنا لمنزلها لنشاركها فرحتها بالنجاح والتي أعلنت سعادتها البالغة بالترتيب الذي تمكنت من الحصول عليه وسط آلاف الطلبة من الثانوية العامة.





وتحدثت سهيلة لـ "صدى البلد" قائلةً "كنت علي يقين أن الله سيكلل تعبي بالنجاح الذي يرضاه قلبي فقد بذلت أقصي جهدي طوال العام ومن اول يوم في الدراسة وضعت هدفا امامي أعمل من أجله واجتهد للوصول إليه حتي اكرمني الله بكرمه وفضله واستطعت إسعاد قلب أسرتي الصغيرة".





وأضافت "والدتي توفيت منذ فترة وانا اعيش مع جدتي وخالتي التي يرجع الفضل إليهم بعد الله عز وجل فيما وصلت إليه من نجاح فقد كرثوا وقتهم كله لتوفير جو هاديء لي والعمل علي توفير كل احتياجاتي بالإضافة إلي دعواتهم التي لم تنقطع يوما ما لي فقد كانت دعواتهم بمثابة نور اسير وراءه فلا حرمني الله منهم واكدت انها تهدي هذا النجاح لروح والدتها التي تمنت كثيرا لو كانت موجودة معها اليوم".





وأوضحت "لم تستقر حتي الآن علي كلية سوف تقدم أوراقها وأنها مازالت تفكر في أي مجال سوف تخوض تجربة الدراسة الجامعية".