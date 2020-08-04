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محافظات

فودة يناقش تشغيل المياه الجوفية بالطاقة الشمسية في جنوب سيناء

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:03 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء  اليوم بمكتبه بالقاهرة المهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة لشركة شنيادر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي ويرافقه السيدة أسماء الشيمي المساعدة التنفيذية للرئيس الإقليمي والمهندس عمرو قنديل خبير تطوير الأعمال لدراسة مشروعات الطاقة المتجددة بوديان  محافظة جنوب سيناء.

وتأتى هذه المبادرة في إطار جهود فريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر إلكتريك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها شنايدر إلكتريك مع وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2019 تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للعمل على تنمية 5 قرى من خلال توفير المياه والكهرباء لسكان تلك القرى.

كما ستوفر شنايدر الكتريك دمج لكافة الحلول والأنظمة المقدمة عبر منظومة برمجيات تقدم دعما متكاملا عن طريق تكنولوجيا انترنت الاشياء بما يكفل قيمة أعلي من حيث الكفاءة والاستدامة والاتصال.

وتم الاتفاق على زيارة فريق عمل شنايدر الكتريك لمحافظة جنوب سيناء خلال الشهر الحالي للقيام بزيارة ميدانية وبحث سبل التعاون الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية.

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فودة يناقش تشغيل المياه الجوفية بالطاقة الشمسية في جنوب سيناء
فودة يناقش تشغيل المياه الجوفية بالطاقة الشمسية في جنوب سيناء
فودة يناقش تشغيل المياه الجوفية بالطاقة الشمسية في جنوب سيناء
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