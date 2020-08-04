انفجار بيروت.. وزيرة الإعلام اللبنانية تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

كشفت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، تفاصيل جديدة بشأن انفجار العاصمة اللبنانية بيروت، والذي وقع عصر اليوم الثلاثاء.





وقالت عبد الصمد، في تصريحات تليفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه الانفجارات حدثت في مرفأ بيروت، مضيفة أنه عدد كبير من الإصابات بسبب الإنفجارات في بيروت.





وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، أنه نشبت حرائق كبيرة بسبب الانفجارات في بيروت.









وكانت قالت مصادر أمنية وطبية لبنانية لرويترز، إنه سقط 10 قتلة على الأقل في انفجار العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما ذكرته قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء.





عرضت قناة «إكسترا نيوز»، اللقطات الأولى لحريق نشب في العاصمة اللبنانية بيروت الضخم.





وأظهر مقطع الفيديو، تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشأت المجاورة لموقع الحادث.



