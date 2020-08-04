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بيروت مدينة منكوبة.. إعلان التعبئة العامة للأطباء لمواكبة انفجار لبنان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:23 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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عادل نصار
كشف الكاتب شادي نشابة المحلل السياسي، تفاصيل جديدة عن الإنفجار المروع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد نشابة، في مداخلة هاتفية لقناة «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من بين الضحايا أبناء مسئولين كبار في لبنان، مضيفا أنه من بينهم زوجة رئيس الحكومة وابنته أيضا تعرضا لجروح طفيفة، وأمين عام حزب الكتائب اللبنانية تعرض لإصابات خطيرة.

وأضاف الكاتب شادي نشابة المحلل السياسي، أن معظم منازل بيروت تضررت من الحادث الرهيبة، ومن بينها بيت الحكومي وبيت الوسط تعرضا لأضرار الجسيمة. 

وتابع الكاتب شادي نشابة المحلل السياسي، أن الحكومة اللبنانية من الممكن أن تتراجع عن فكرة حظر التجول المقرر تطبيقه بعد يوم 6 من الشهر الحالي بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك حالة هلع بين صفوف المواطنين جراء هذا الانفجار الضخم

وأشار المحلل السياسي، إلى أن سقط عدد الجرحة كبير تخطى 500 جريح على الأقل، و10 شهداء حتى الان في لبنان.
 
 من جانبها كشفت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، تفاصيل جديدة بشأن أنفجار العاصمة اللبنانية بيروت، والذي وقع عصر اليوم الثلاثاء.

وقالت عبد الصمد، في تصريحات تليفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه الانفجارات حدثت في مرفأ بيروت، مضيفة أنه عدد كبير من الإصابات بسبب الإنفجارات في بيروت
وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، أنه نشبت حرائق كبيرة بسبب الانفجارات في بيروت.

فيما قالت مصادر أمنية وطبية لبنانية لرويترز، إنه سقط 10 قتلى على الأقل في انفجار العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما ذكرته قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء.
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، اللقطات الأولى لحريق نشب في العاصمة اللبنانية بيروت الضخم.
وأظهر مقطع الفيديو، تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.

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