AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انفجار بيروت.. نداء عاجل من رئيس وزراء لبنان للدول الشقيقة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:33 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
عبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عن عميق أسفه وحزنه لانفجار بيروت المروع.


وقال دياب، في مؤتمر صحفي مذاع عبر شاشة «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن ما حدث ببيروت لن يمر دون حساب، موجها حديثه للشعب اللبناني، قائلا :"أعد الشعب اللبناني أن هذه الكارثة لن تمر بدون محاسبة المسئول عنها، ونمر بكارثة وسنتعامل معها بكل مسئولية. 


وأطلق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، نداء عاجلا لكل الدول الشقيقة للوقوف بجوار لبنان في هذه الكارثة الكبيرة التي يتعرض لها.


ووجه رئيس الوزراء اللبناني، حديثه للشعب اللبناني، قائلا :"نحن في مصيبة".


وناشد الشعب اللبناني بأن يتحدوا اليوم من أجل الشهداء والجرحى في هذه الكارثة الكبيرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهرات لبنان.. متظاهرون يحاولون اقتحام منزل رئيس الوزراء.. فيديو

لست منهم ولن أكون.. حسان دياب يتحدى المراهنين على فشل حكومته

رئيس وزراء لبنان ووزير الداخلية يتفقدان موقع انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

رئيس وزراء لبنان: ما حدث في بيروت لن يمر بدون حساب

وعد وتوعد ومناشدة ونداء عاجل.. أول تعليق من الحكومة اللبنانية على انفجار بيروت

ما حدث لن يمر من دون حساب.. رئيس وزراء لبنان يدعو العالم لمساعدة بلاده على تجاوز كارثة انفجار بيروت

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة من الساحل الشمالي

خاص لصدى البلد .. ارتفاع حصيلة انفجار بيروت إلى 40 قتيلا

وعد وتوعد ومناشدة ونداء عاجل.. أول تعليق من الحكومة اللبنانية على انفجار بيروت

نشرة الصحة والمرأة.. الكلاب تكشف الإصابة بـ كورونا.. ورانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة

سياسي لبنانى يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن انفجار بيروت

كارتيرون في ورطة قبل لقاء المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التهاب الحلق والكحة.. مشروب يقضي على أعراض البرد في 3 أيام

يلائم الترهلات البسيطة.. تعرف على طريقة استخدام خيوط شد الوجه وشروطها

بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية