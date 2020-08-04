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أخبار العالم

مشاهد صادمة.. رئيس وزراء بريطانيا يعلن استعداد بلاده لمساعدة لبنان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:46 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن دعمه للبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "صور ومقاطع فيديو بيروت مروعة.. كل أفكاري وصلواتي مع الذين سقطوا في هذا الحادث المروع".

وأكد أن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم الدعم للشعب اللبناني بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك لأولئك البريطانيين المتضررين.

ووجه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في كلمته اليوم بعد انفجار بيروت، دعوة للعالم لتقديم مساعدة دولية بعد انفجار بيروت.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، ما أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.
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