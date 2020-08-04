بعد انفجار بيروت.. بيان عاجل لـ حزب الله.. ونصر الله يؤجل كلمته للغد

أصدر حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيانا أعرب فيه عن مواساته وحزنه العميق بسبب انفجار مرفأ بيروت اليوم، مؤكدا أنها مأساة وطنية كبرى أصابت لبنان واللبنانيين في الظروف الصعبة التي يمرون بها.





وقال حزب الله في بيانه إن هذه الفاجعة الأليمة وما خلفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة على مختلف المستويات تستدعي من جميع اللبنانيين وجميع القوى السياسية التضامن والوحدة والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية والوقوف مجددًا بعزم وإرادة لمواجهة الصعاب والتحديات المستجدة.





ووجه حزب الله التحية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريض وهيئات الإغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والاطفاء على جهودهم الكبيرة في الإنقاذ والإسعاف والمساعدة





ومن جانبه، قرر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تأجيل كلمته التي كانت مقررة غدا الأربعاء إلى إشعار آخر بسبب انفجار بيروت، والتزاما بالحداد الوطني.



